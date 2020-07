Torna l'incubo Covid: 5 nuovi casi nel Salernitano Due sono stati riscontrati a Salerno città

Cresce nuovamente il numero dei casi positivi al Coronavirus in provincia di Salerno. Il dato ufficiale dei tamponi processati nella giornata di oggi, appreso da fonti sanitarie, parla di 5 nuovi contati su tutto il territorio provinciale. Due si sono registrati a Salerno città: uno di questi era stato individuato tra i contatti di un soggetto già risultato positivo nei giorni scorsi; un altro, invece, è arrivato in ospedale a Salerno con sintomi influenzali e, dopo i controlli, è risultato positivo. Quest'ultimo domani sarà trasferito all'ospedale di Scafati dove verrà preso in cura anche un paziente che al momento è ricoverato a Vallo della Lucania. Sono ricoverati a Mercato San Severino, invece, un cittadino di Angri e uno domiciliato a San Valentino Torio, entrambi risultati positivi.