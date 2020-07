Salerno, marito e moglie rubano in un negozio: presi I due sono stati arrestati mentre cercavano di allontanarsi dall'esercizio commerciale

Tentano di rubare all'interno di un esercizio commerciale del centro di salerno, arrestati marito e moglie. nel mirino degli agenti della Polizia sono finiti B.M. e G.M., con precedenti penali a loro carico, sorpresi a rubare all’interno di un noto negozio di abbigliamento.

I due, per assicurarsi la fuga, avrebbero aggredito e minacciato l’addetto all’accoglienza che li aveva scoperti. La pattuglia della Sezione Volanti intervenuta sul posto li ha bloccati mentre cercavano di allontanarsi, tentandodi disfarsi della refurtiva.

Dichiarati in arresto per rapina impropria, sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso la loro abitazione, in attesa del giudizio direttissimo.