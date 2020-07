Beccato a spacciare in pieno centro, arrestato 57enne L'uomo ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente ma è stato bloccato dalla Polizia

Arrestato per detenzione e spaccio di droga. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri a Salerno. L'uomo, C. V. del 1963, è stato fermato dalla squadra volante della Questura in piazza della Concordia mentre, a bordo del suo furgone, avrebbe consegnato sostanza stupefacente ad un 27enne tossicodipendente, quest'ultimo segnalato alla prefettura.

L'uomo ha tentato di sottrarsi al controllo e di disfarsi della droga, senza riuscirvi. Rinvenuti trentuno piccoli involucri in cellophane termosaldati, che contenevano cocaina ed eroina.

Recuperata anche la somma di circa mille euro in banconote di piccolo taglio, presunto provento dell'attività di spaccio.

Il 57enne è stato arrestato e condotto al carcere di Fuorni.