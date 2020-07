Covid, 6 casi positivi nel Salernitano: 5 sono nel capoluogo I contagiati sono riconducibili ai contatti ricostruiti nei giorni scorsi dall'Asl

Continua a crescere il numero dei casi positivi in provincia di Salerno. Al caso riscontrato questa mattina a Salerno città se ne sono aggiunti altri cinque: quattro nel capoluogo ed uno ad Agropoli. Nuovi contagi che , fortunatamente, sono quasi tutti riconducibili ai contatti ricostruiti nei giorni scorsi dall'Asl. Il caso di Agropoli è un congiunto dell'uomo risultato positivo nei giorni scorsi; i nuovi contagi a Salerno, invece, sono i familiari (marito e due figli) di una donna risultata positiva ieri e un paziente collegabile a un uomo risultato positivo giorni fa in zona Carmine. Stamattina, invece, era stato riscontrato il contagio di un uomo nella zona del Carmine alto. La moglie, sebbene negativa, è stata ricoverata precauzionalmente a Scafati insieme al congiunto in quanto aveva qualche sintomo influenzale.