Pastena: in auto con 33 dosi di cocaina ed eroina, arrestato Ai domiciliari 27enne con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti

Trovato in via Madonna di Fatina, a Pastena, quartiere della zona orientale di Salerno con 33 dosi di cocaina ed eroina. E' stato arrestato con l'accusa di spazzio di sostanze stupefacenti un giovane salernitano 27enne, C.A. le sue iniziali.

Questa mattina, stando alla ricostruzione degli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante l’attività di controllo sulle strade della città, hanno notato un’autovettura sospetta in via Madonna di Fatima, nei pressi di un Istituto Scolastico e dei giardini pubblici. Gli agenti hanno scoperto che l’uomo nascondeva numerose dosi di droga, circa 33 involucri termosaldati di sostanza stupefacente a fini di spaccio e la somma di 200 euro circa in banconote di vario taglio, provento di cessioni precedenti.

Le dosi di sostanza stupefacente, analizzate dalla Polizia Scientifica, sono risultate essere in parte eroina ed in parte cocaina. Nei confronti dello spacciatore è stata effettuata una perquisizione domiciliare: gli agenti della Polizia hanno trovato nell’abitazione del 27enne anche delle cartucce per arma da fuoco, in particolare dei proiettili calibro 32, per cui risponderà anche del reato di detenzione illegale di munizionamento.

L’uomo arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.