Aggredisce e minaccia moglie e figlia: arrestato 66enne Le due vittime sono fuggite scalze in un'abitazione vicina

Avrebbe aggredito per l'ennesima volta la moglie e la figlia ormai quarantenne, arrestato dai carabinieri di Sapri un 66enne di San Giovanni a Piro. L'accusa nei suoi confronti è di maltrattamenti in famiglia continuati e lesioni personali.

A rivolgersi alle forze dell'ordine la figlia, che avrebbe raccontato ai militari di anni di soprusi e vessazioni subite. Le due donne sono state trovate dai carabinieri scalze e spaventate in un'abitazione vicina. La violenza dell'uomo sarebbe esplosa per futili motivi. L'arrestato è stato sorpreso in casa intento a cancellare le tracce dell'aggressione messa a segno con il lancio di oggetti di uso domestico.