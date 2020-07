Salerno, blitz anti-prostituzione: 11 multe e 4 daspo I controlli della Municipale. Tutte donne nordafricane e dell'Est Europa

Blitz anti-prostituzione nella zona orientale della città di Salerno. Sono 11 le sanzioni emanate e 4 i daspo notificati dagli agenti della Polizia Municipale di Salerno, nei confronti di altrettante donne dedite alla prostituzione. Continua, nonostante il covid, il fenomeno della prostituzione a Salerno.

Nella zona orientale sono undici le donne nordafricane e dell’Est europeo sanzionate. La maggior parte di loro, sono state fermate nel tratto compreso tra via Allende, stadio Arechi e via Wenner. Per quattro di loro è scattato anche il Daspo urbano.