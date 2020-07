Capaccio: rapinata vice direttrice delle Poste Malviventi le portano via 500 euro

Paura a Capaccio, dove la vice direttrice di un ufficio postale è stata rapinata mentre si trovava nella sua auto. Due malviventi hanno atteso che la 66enne entrasse in macchina per tornare al lavoro e, quando la donna ha abbassato il finestrino della vettura, uno dei banditi le ha messo le mani alla gola, portandole via la borsetta.

I due sono poi fuggiti, utilizzando, di lì a poco, la carta di credito della malcapitata e prelevando 500 euro. E' caccia ai rapinatori.