Salerno: una riunione in Prefettura sulla sicurezza pubblica Un incontro con i sindaci dei comuni di Angri ed Eboli a seguito degli ultimi episodi di cronaca

Si è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Salerno un incontro incentrato sul tema della sicurezza pubblica sul territorio, in particolare nei comuni di Angri ed Eboli. Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Francesco Russo si è riunito a seguito di alcune richieste fatte in particolare dai sindaci dei due comuni recentemente interessati da episodi di risse, aggressioni e spaccio.

I Vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e i Sindaci dei comuni di Angri ed Eboli si sono confrontati mettendo in evidenza le esigenze del territorio e la diretta conoscenza dello stesso per mettere in campo azioni ancor più incisive, volte a contrastare maggiormente tali fenomeni. Il Prefetto, recependo le istanze avanzate dagli Amministratori, ha disposto l’ulteriore intensificazione di specifici servizi di controllo nei luoghi segnalati.

Il Sindaco di Eboli ha chiesto una maggiore presenza fisica delle Forze dell’Ordine nelle aree interessate da questi fenomeni, con particolare attenzione non solo in alcune zone del centro urbano, ma anche lungo le arterie della fascia costiera, dove sono particolarmente diffusi la prostituzione e spaccio. Il Sindaco di Angri ha, dal canto suo, avanzato richiesta al Prefetto di un’attenta vigilanza all’interno dell’area del centro storico, dove vi è maggiore concentrazione di locali e, quindi, di persone.

Dal confronto con gli Amministratori locali è emersa l’esigenza che gli stessi diano attuazione alla normativa relativa a disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nella parte in cui attribuisce ai Sindaci la facoltà di modificare i Regolamenti di Polizia Urbana per individuare alcune zone delle città particolarmente esposte al pericolo della commissione di reati, onde consentire alle Forze di Polizia di adottare misure volte ad allontanare soggetti che limitano la libera accessibilità e la fruizione degli spazi a tutela del decoro urbano, nonché a condividere i sistemi di videosorveglianza per rendere più incisiva l’azione preventiva.

Il Prefetto, in conclusione di riunione, ha evidenziato la necessità di una forte compattezza delle Istituzioni per migliorare l’azione sinergica di tutte le Forze di Polizia.