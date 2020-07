Da Locri a Salerno per l'ex: arrestato per stalking 55enne L'uomo non accettava la fine della storia. Fermato in via Duomo

Non accettava la fine della storia d'amore ed ha iniziato a seguirla anche fino a Salerno, da Locri. Gli Agenti della Polizia hanno arrestato nelle prime ore della mattina un 55enne locrese, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di stalking. L’uomo è stato sorpreso da una pattuglia della Volante in Via Duomo, nel cuore del centro storico, intervenuta per soccorrere una donna. Sarebbe lei la vittima dello stalking da parte del suo ex compagno. .

In seguito agli accertamenti, è emerso che a suo carico c'era un ordine di esecuzione per la carcerazione per l’espiazione di una pena detentiva di un anno e cinque mesi per i reati di atti persecutori, violazione di domicilio nonché porto abusivo di armi.

Il 55enne è stato tradotto presso la locale casa circondariale, a disposizione della Procura.