Nasconde fucile e cartucce nei campi: arrestato 75enne L'uomo ha precedenti, l'arma sarebbe risultata rubata a Pescopagano

Un 75enne di Acerno è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia per detenzione di arma clandestina e ricettazione. I militari avrebbero trovato, nascosto in un terreno agricolo di sua proprietà a Montecorvino Rovella, un fucile calibro 12 con matricola parzialmente abrasa ed 11 cartucce dello stesso calibro. L'arma sarebbe risultata rubata a Pescopagano, provincia di Potenza, nel 2003. Il 75enne ha precedenti di Polizia per reati contro la persona ed era stato raggiunto dal divieto di detenzione di munizioni ed armi.