Lite tra giovani finisce a coltellate: 23enne in ospedale Rissa a Salerno, il ragazzo è stato prima colpito con calci e pugni e poi con un'arma da taglio

Litigio furibondo ieri sera intorno alle 23 nel popoloso quartiere di Torrione, in via Posidonia, nei pressi di piazza Giancamillo Gloriosi.

Un ragazzo di 23 anni sarebbe stato prima picchiato con calci e pugni e poi colpito con un'arma da taglio. Pare che tutto sia nato per motivi legati ad una ragazza.

La vittima dell'aggressione, che era in compagnia della sua fidanzata, è stata trasportata all'ospedale Ruggi D'Aragona: ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sentito diversi testimoni per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Presenti anche i soccorsi con un'ambulanza del 118.

L'area è stata poi disinfestata da mezzi appositi che hanno ripulito il sangue finito sull'asfalto, in via precauzionale, per evitare possibili contagi da Covid 19. L'area è molto frequentata da comitive di giovanissimi e già diverse volte si sono verificate violente aggressioni. Sotto choc i residenti che chiedono maggiori controlli: soprattutto nelle ore serali, la piazzetta è infatti anche un luogo di ritrovo per famiglie con bambini e anziani.