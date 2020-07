Pesca illegale, sequestrati 200 chili di triglie Diecimila euro di multa per il trasgressore e pesce sequestrato

Nella mattinata di oggi, la Guardia Costiera di Salerno è stata impegnata in un’operazione di polizia marittima finalizzata al contrasto della pesca illegale nei pressi della foce del fiume Sele.

I militari hanno sorpreso un trasportatore che deteneva a bordo del suo mezzo circa 200 chili di novellame di triglia. Il prodotto ittico è risultato essere sottomisura, pescato e detenuto in contrasto alla normativa nazionale e comunitaria in materia di pesca che impone precisi obblighi al fine di tutelare le specie allo stadio giovanile e non depauperare la consistenza dello stock ittico.

Dunque, il trasgressore è stato punito con una sanzione di diecimila euro e il pescato è stato sequestrato. A seguito del giudizio favorevole di edibilità da parte del medico veterinario intervenuto, il prodotto ittico è stato donato in beneficienza ad istituti caritatevoli.