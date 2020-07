Pastena: gambizzato 22enne nei pressi del bar Pacifico Sul posto i carabinieri

È di pochi istanti fa la notizia della gambizzazione di un giovane nei pressi del bar Pacifico, a Pastena, nel cuore della zona orientale della città di Salerno. Stando a quanto si apprende dai primi rilievi si sarebbe trattato di un atto intimidatorio, probabilmente maturato nell'ambito della micro criminalità della zona. Il giovane, 22enne salernitano M.M le sue iniziali, si trovava a bordo del proprio motorino in compagnia di un amico quando è stato raggiunto dai colpi d'arma da fuoco alla gamba.

Sul posto i militari della compagnia dei carabinieri di Salerno, per le indagini del caso. Il ragazzo si trova attualmente presso il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'amico, in sua compagnia si è dato alla fuga.