Prima la rissa e poi la sparatoria: 22enne resta in ospedale L'ipotesi è quella di un regolamento di conti. Si cerca di risalire all'identità dell'uomo

C'è l'ipotesi vendetta dopo la lite in piazza a Torrione dietro il proiettile che ha raggiunto la gamba destra del 22enne, nella serata di ieri a Pastena. A lavoro, attualmente, i carabinieri della compagnia di Mercatello che, dalle 19.45 sono a lavoro per cercare di ricostruire i due fatti, probabilmente collegati.

Il giovane 22enne, M.M. le sue iniziali, è stato ferito alla gamba destra nei pressi del noto bar Pacifico, all'incrocio tra via Santa Margherita e via Petrillo, a Pastena. Momenti concitati che l'hanno portato il giovane ad abbandonare lungo la strada il motorino su cui viaggiava e cercare riparo all'interno di una sala scommesse della zona. Il giovane, attualmente, non è in pericolo di vita ed è ricoverato all'ospedale Ruggi d'Aragpona di Salerno. Il 22enne, è già noto alle forze dell'ordine per reati di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'ipotesi dei carabinieri è quella di un raid punitivo nei confronti del 22enne, dopo aver preso parte ad una feroce rissa venutasi a creare la sera prima in piazza Gian Camillo Gloriosi, a Torrione. In compagnia del giovane c'era anche un amico che si è dato da subito alla fuga.

I militari sono a lavoro per ricostruire l'accaduto, acquisendo tutte le telecamere di videosorveglianza della zona, ricevendo anche indicazioni da alcune persone presenti sul posto. Da questa mattina è caccia all'uomo che ha sparato che, secondo alcuni si è dato alla fuga nel popoloso quartiere, indossano un pantaloncino rosso. È stato, inoltre, formato un dispositivo che ha proceduto a diverse perquisizioni a carico di vari soggetti con pregiudizi penali, allo scopo di trovare tracce utili all’indagine.