Salerno: torna in carcere il "boss" Stellato E' stato trovato in strada, aveva l'obbligo di dimora

Torna in carcere il boss di Pastena Giuseppe Stellato, alias "Papacchione". Era tornato in liberà dopo aver scontato 14 anni di carcere. Nella serata di ieri, a seguito della sparatoria che ha coinvolto un giovane 22enne salernitano, i carabinieri della Compagnia di Mercatello hanno eseguito una serie di perquisizioni e controlli.

Durante questa attività, i militari non hanno trovato in casa il boss di Pastena. Essendo da poco anche sottoposto alla sorveglianza speciale, Stellato era obbligato a rimanere in casa dalle 21 alle 6, motivo per cui, una volta individuato, è stato dichiarato in stato di arresto per le violazioni al regime della sorveglianza speciale e condotto presso la Casa Circondariale di Fuorni.