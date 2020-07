Nuovi controlli nella movida salernitana: sanzionati 7 locali Camerieri senza mascherina e assembramenti, le verifiche nel centro storico e a Torrione

Continua il lavoro di Forze dell'Ordine, agenti di Polizia e Militari per il controllo delle zone interessate dal fenomeno della "movida" a Salerno. Nuovi accertamenti sono stati effettuati nel quartiere di Torrione e nel centro storico cittadino. Nel corso delle verifiche sono state identificate 146 persone e sanzionati sette esercizi commerciali.

In particolare, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e della polizia locale di Salerno, ha sanzionato i titolari di due bar-pizzerie in quanto i camerieri che servivano ai tavoli, a contatto con i clienti, erano senza mascherina. Multato anche un altro locale poichè non rispettava le norme sul divieto di assembramento. Altre quattro attività commerciali sono state sanzionate sempre in violazione alle normative imposte per il contrasto alla diffusione del covid-19.Nonostante le numerose disposizioni in materia ci sono ancora esercenti che violano le norme emanate.