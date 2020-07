Salerno, incendia l'auto dell'ex: arrestato stalker Ai domiciliari un 45enne residente a Napoli

Aveva dato fuoco all’auto dell’ex, ai domiciliari P.F. un 45enne residente a Napoli. E' stato colpito da una ordinanza, eseguita dalla Squadra Mobile di Salerno e di Napoli, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura.

Le indagini sono state avviate nello scorso mese di giugno dopo l’incendio divampato in un condominio del centro di Salerno, in via Generale Clark. Numerose le autovetture andate in fiamme oltre a quella della vittima e del suo nuovo compagno.

Grazie al riscontro delle telecamere, l'attività inveestigativa avrebe consentito di risalire al 45enne e di ritenerlo il presunto responsabile del rogo.