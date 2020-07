Salerno: seduto sulla panchina al parco ma era ai domiciliari Arrestato 27enne già noto per maltrattamenti e violenze nei confronti della madre

Arrestato per maltrattamenti e tentata rapina nei confronti della madre, per avere soldi utili all'acquisto della droga, era stato sottoposto ai domiciliari. Ma ieri pomeriggio un 27enne salernitano è stato trovato seduto su una panchina nel quartiere Mariconda, nella zona orientale della città, e non nella sua abitazione.

Ecco perchè stato nuovamente arrestato, per evasione, e risottoposto all'identica misura. Il giovane è stato notato dagli agenti della Polizia in via Vittime dell’Alluvione: alla vista dei poliziotti, avrebbe cercato di allontanarsi, inutilmente.