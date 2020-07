Salerno: scontro tra due moto sul Lungomare Marconi Due i feriti, sul posto i soccorritori e la Polizia Municipale. Traffico in tilt

Grave incidente stradale pochi istanti fa sul Lungomare Marconi a Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, due motorini si sarebbero scontrati. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti il sinistro ha coinvolto i conducenti.

Sul posto sono tempestivamente giunte due ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa, i soccorritori hanno prestato le prime cure del caso ai feriti per poi trasferirli presso il pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Sul posto, intanto, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Traffico in tilt e deviato in direzione Pastena.