Salerno, rapina al market con un coltello da cucina Colpo da 7mila euro al Sisa di via Granati a Torrione

Armati di un coltello da cucina e con il volto coperto da un passamontagna, hanno fatto irruzione nel supermercato Sisa di via Granati, nel quartiere Torrione a Salerno. È accaduto ieri sera intorno alle 19.30. Un'azione violenta, che si è protratta per dieci, interminabili, minuti, nel corso dei quali i banditi hanno tenuto in scacco dipendenti e clienti, portando via un bottino di 7mila euro. Una donna è stata strattonata e spinta a terra, fortunatamente senza gravi conseguenze. I carabinieri della compagnia di Salerno hanno acquisito i filmati della rapina, avviando le indagini per risalire ai responsabili del colpo. Ad Ottochannel 696 la testimonianza di uno dei dipendenti che ieri sera si trovava nel supermercato.