Polla, nascondeva hashish nell'armadio di casa:nei guai 58enne In azione i carabinieri di Sala Consilina

Nascondeva in un armadio in mansarda 40 panetti di hashish, arrestato 58enne a Polla. In azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Ieri pomeriggio, stando alla ricostruzione dei militari, durante dei controlli sul territorio di Polla, i carabinieri hanno notato un uomo che, a piedi, alla vista delle forze dell’ordine, cercava di nascondersi in una strada del centro abitato. I militari hanno deciso di seguirlo e approfondire il controllo, procedendo alla perquisizione della sua abitazione. Lì, all’interno di un armadio in una mansarda, sono stati rinvenuti 40 panetti di hashish per un peso complessivo di 4 chilogrammi. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’ autorità giudiziaria.