Picchiava la moglie da anni, nei guai 72enne In azione i carabinieri di Montecorvino Rovella: arrestato anche un 78enne evaso dai domiciliari

Controlli e provvedimenti da parte dei carabinieri di Montecorvino Rovella. Nei guai due ultrasettantenni: Il 30 settembre è stato attivato un codice rosso per maltrattamenti e lesioni ai danni di una donna, sposata con un 72enne del posto, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti ai danni della moglie e per questo sottoposto ad una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. P. S., queste le iniziali dell'uomo. A far scattare le indagini una denuncia telefonica della donna, del 1 settembre, nella quale la vittima confidava anni di violenza fisica, insulti, minacce e soprusi da parte del marito.



Nei guai anche un altro ultrasettantenne del posto. Dopo esser evaso, il 27 settembre, dai domiciliari a cui era stato condannato per il reato di lesioni personali aggravate commesse nel 2010, è stato arrestato e condotto al carcere di Salerno un 78enne, D.F.U. le sue iniziali.