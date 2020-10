In dialisi da anni e positivo al Covid: muore 38enne a Scafati Aveva patologie pregresse

Un quadro clinico complesso e diverse patologie pregresse, non ce l’ha fatta un giovane 38enne morto all’ospedale di Scafati. L’uomo era risultato positivo al Coronavirus e per questo ricoverato presso il Covid Hospital del Mauro Scarlato. Ma le sue condizioni di salute erano già preoccupanti. Da tempo, infatti, era sottoposto a dialisi, era affetto da una grave insufficienza renale e dieci anni fa era stato sottoposto a un trapianto, con esiti di rigetto. Le sue condizioni si sono aggravate nel corso degli ultimi giorni. Essendo risultato positivo al Covid, il suo decesso è stato inserito nei dati resi noti nell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione, si tratta dell’unico decesso rilevato ieri in Campania.