Dramma a Bellizzi: 38enne trovato morto in casa Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118

E' stato ritrovato senza vita, all'interno del suo appartamento, in una pozza di sangue. Questa la scoperta dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che, nella serata di ieri, sono intervenuti in via Battisti a Bellizzi, in provincia di Salerno, per soccorrere un 38enne del posto.

Ad allertare i sanitari, i vicini di casa dell'uomo. Il corpo del 38enne è stato trovato sul pavimento di casa dai sanitari del 118 che, prima di poter intervenire, hanno dovuto chiedere aiuto ai vigili del fuoco per fare irruzione all'interno dell'appartamento.

Sul caso indagano le forze dell'ordine. Stando ad una prima ipotesi, l'uomo era da tempo tossicodipendente. La causa della morte sarebbe legato ad una emorraggia al braccio.