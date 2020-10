Docente picchia alunno in classe:"Sbagli tu?E Sbaglio pure io" Succede a Teggiano, il video diventa virale. Accertamenti in corso |VIDEO

“Sbagli tu? E Sbaglio pure io” Questa la frase che si sente nel video, divenuto ormai virale, che immortala un professore nell'atto di "punire" con degli schiaffi un alunno. Succede a Teggiano nell'istituto superiore "Pomponio Leto". La scena, ripresa da alcuni compagni di classe con i cellulari, ha fatto il giro dei social e delle chat, scatenando non poca indignazione. Resta da chiarire la motivazione che avrebbe scatenato il gesto. Secondo una prima ipotesi, sembrerebbe che il ragazzo non stesse indossando la mascherina e il professore, dopo avergli chiesto di indossarla, alla risposta negativa del giovane avrebbe reagito strattonandolo. Sono in corso accertamenti per risalire all'esatta dinamica della vicenda.

Il gesto è stato fortemente condannato dalla scuola. La dirigente Maria D'Alessio ha, inoltre, annunciato che l'istituto si costituirà parte civile se il professore sarà chiamato a rispondere del suo gesto davanti ad un giudice. Il video è stato acquisito dai Carabinieri che hanno già attivato le indagini, al vaglio della Procura della Repubblica di Lagonegro.