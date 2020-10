Incidente tra due auto sulla Cilentana: grave una ragazza Si trova ricoverata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania

Ancora un incidente sulla Cilentana, questa notte due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Il sinistro intorno alle due nei pressi dallo svincolo di Omignano. Una delle due auto dopo il violento impatto si è capovolta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania per i rilievi.

Presenti anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i feriti, grave una ragazza straniera che è stata portata in ospedale al San Luca di Vallo della Lucania. Non sarebbe in pericolo di vita.