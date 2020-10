Vandali nell'asilo di Polla:furti e urina sui giochi dei bimbi Rubato il termoscanner. Disposta una nuova sanificazione: slitta a martedì 13 la riapertura

Vandali in azione a Polla. Un triste episodio quello accaduto all'asilo nido comunale, questa notte, che ha scatenato l’indignazione di tanti residenti e non solo. Un gruppo di ignoti si è intrufolato all'interno della struttura, dopo aver forzato la porta posteriore, provocado danni. I vandali hanno urinato su alcuni giochi del bambini e hanno rubato il termoscanner. A causa della vicenda si è resa necessaria una nuova sanificazione degli ambienti che farà quindi slittare a martedì 13 ottobre la riapertura dell'asilo, in programma per domani. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, al lavoro per risalire all'identità dei responsabili. Presentata una denuncia contro ignoti.