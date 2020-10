Va a funghi in montagna e si perde: ritrovato salernitato L'uomo si era perso ad Acerno. Salvato dai carabinieri

Si perde mentre va a funghi sulle montagne di Acerno, ritrovato un autosta salernitano dai carabinieri. Nella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Acerno, allertati dalla centrale operativa del Comando Provinciale di Salerno per una segnalazione di persona scomparsa alla località “Lappe Faragna” in agro del comune di Acerno, si sono attivati ed insieme alla locale stazione di Montecorvino Rovella, alla ricerca di uomo dato per disperso. Le ricerche sono iniziate partendo dal punto in cui il telefonino dello scomparso aveva agganciato la cella più vicina.

Dalla cella si è poi risaliti alle coordinate GPS del cellulare dello scomparso. In questo modo, il personale operante, ha trovato prima la vettura dell'uomo, C.M. le sue iniziali, residente ad Olevano sul Tusciano, e successivamente dopo diverse ore di ricerche e di cammino in un vallone impervio e poco accessibile, ricco di folta vegetazione, sono riusciti a trovare l'uomo.

L'autista di Olevano, è stato ritrovato affaticato dallo shock e smarrito. I militari hanno tratto in salvo l'uomo, portandolo presso la sua autovettura per il rientro al proprio domicilio.