Scambio di materiale pedopornografico: in carcere 48enne L'uomo è accusato di aver diffuso materiale online in Italia e all'estero

Diffusione di materiale pedopornografico in Italia e all'esterno, in carcere 48enne di Salerno. Nell’ambito dell’azione di contrasto ai reati di pedopornografia, il Questore della provincia di Salerno, ha emesso la proposta della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno per anni cinque, nei confronti di I.A., le sue iniziali, 48enne di Salerno, resosi responsabile, sia in ambito nazionale che sovranazionale, dei reati di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, anche attraverso l’utilizzo di social- network con scambio di materiale.

Il 48enne è attualmente detenuto in carcere. Il Tribunale ha comunicato l’irrevocabilità della misura.