Violano la quarantena: denunciate due persone a Salerno Controlli nella Movida: multate 50 persone senza mascherina, 9 i locali sanzionati

Controlli a tappeto a Salerno e in provincia al fine di verificare il rispetto delle normative anti-Covid: nel mirino delle forze, soprattutto i luoghi della Movida. Sono state 2078 le persone controllate: di queste 50 quelle multate per il mancato uso della mascherina. 2 le persone denunciate poichè trovate in giro nonostante sottoposte alla quarantena domiciliare.

Sono stati, inoltre, controllati 408 esercizi. Di questi, 9 sono stati sanzionati per il mancato rispetto della normativa anticovid. In particolare per esser rimasti aperti oltre l’orario di chiusura previsto e per la mancata predisposizione delle informazioni e dei presidi igienici all’ingresso, nonché per il divieto di assembramento. Due di questi sono stati sottoposti alla chiusura provvisoria di 5 giorni. Sanzionati anche 3 locali per aver somministrato alimenti e bevande senza licenza ai minori di 18 anni.