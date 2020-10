Scuole chiuse: furti negli istituti salernitani Indaga la polizia. Rubati circa una ventina di computer portatili

Avrebbero approfittato della chiusura delle scuole a Salerno per mettere a segno furti in alcuni istituti: la scuola materna comunale Pio XII e il Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi”. I ladri avrebbero portato via circa una ventina di portatili, bivaccando nelle aule, mangiando anche delle merendine e della frutta. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire ai colpevoli. La vicenda ha provocato la rabbia e l'indignazione dei genitori e dei dirigenti scolastici.