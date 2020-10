Appicca incendio in cella: salvato dagli agenti L’uomo si era reso responsabile, qualche giorno fa, di un’aggressione

Appicca un incendio all’interno della sua cella nel penitenziario di Fuorni, detenuto salvato dagli agenti. Era già stato soccorso nei giorni scorsi a causa di una aggressione. Un extracomunitario, detenuto nel carcere di Salerno ha incendiato suppellettili e ciò che poteva della propria cella. L’uomo stava per soffocare a causa del fumo ed è stato salvato dagli agenti di polizia penitenziaria che sono intervenuti con le maschere antigas. A denunciare quanto accaduto l'Osapp, con Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo, rispettivamente segretario e vice segretario in Campania del sindacato. Qualche giorno fa, ricordano Palmieri e Castaldo, lo stesso detenuto si è reso protagonista dell'aggressione i diversi poliziotti penitenziari in ospedale.