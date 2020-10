Più di 30 invitati alla comunione: arrivano i carabinieri Nell'agro nocerino sarnese 6 cerimonie in due ristoranti: multe e sequestri

Una serie di controlli in ristoranti e sale ricevimenti, che ha portato alla scoperta di cerimonie in spregio a qualsiasi forma di prevenzione e controllo delle disposizioni sanitarie. Questo almeno il quadro tracciato dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che sono entrati in due ristoranti di Pagani e San Marzano sul Sarno.

All'interno erano in corso 6 feste di comunione: banchetti distribuiti tre le due attività di ristorazione, ma con numerose persone estranee ai nuclei familiari e ben oltre il numero consentito dalle recenti disposizioni in materia di contenimento della pandemia. Anche oltre 30 invitati riscontrati dai militari, che hanno applicato le sanzioni previste per simili violazioni.

Per gli organizzatori e gli esercenti sono infatti scattate le maxi multe, mentre i due locali sono stati chiusi.