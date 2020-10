In strada con una pistola: arrestato il figlio di Stellato Fermato il 21enne a bordo del suo scooter. E' il figlio del boss di Pastena, Giuseppe Stellato

Fermato e arrestato il figlio del "boss" di Pastena, Giuseppe Stellato, per essere stato trovato in possesso di una pistola a bordo del suo motorino. E' quanto emerso da un notte di controlli degli agenti della Volante della Questura di Salerno. A seguito della recente esplosione di colpi di pistola in viale della libertà, il Questore ha ulteriormente potenziato i servizi di controllo del territorio e quelli investigativi.

Intorno alle 2 di notte, gli agenti hanno intercettato Domenico Stellato, 21enne salernitano, in via Guariglia a bordon di uno scooter Honda sh300 di colore nero. I poliziotti avendo intuito, dall’andatura e dalla condotta di guida dell’uomo, che la presenza dello stesso in quell’area era sospetta, hanno iniziato ad inseguire il giovane che non si è fermato all'alt degli agenti.

Gli agenti hanno inseguito lo scooter fino a viale Kennedy, dove il 21enne ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa in terra. Bloccato, con l’ausilio di una seconda volante, è stato arrestato in possesso di una pistola di colore nero marca Beretta cal.9x21mm con matricola abrasa, completa di serbatoio con dodici cartucce.

A seguito di quanto accertato il figlio di "Pappachione" è stato arrestato e associato, su indicazione del Pubblico Ministero di Turno della Procura della Repubblica di Salerno che coordina le indagini, presso la locale Casa Circondariale di Fuorni.