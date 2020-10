Covid, città blindata: controlli a tappeto dei carabinieri Scattano multe e chiusure

Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, per il rispetto delle ordinanze restrittive - anti Covid-19 - emanate dal Governo, nonché dal Presidente della Regione Campania a seguito della serrata di ieri sera dalle ore 23.00. Oltre 300 i militari impegnati tra Salerno e provincia nell’attento monitoraggio di zone sensibili e aree di interscambio.

Nei vari quartieri della città e nelle fasce costiere amalfitana e cilentana, i militari delle locali compagnie Carabinieri d'intesa con il 7° nucleo elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, insieme a quelli del NIL e del NAS, hanno controllato numerosi esercizi pubblici ed elevato sanzioni per violazioni delle norme restrittive. Fondamentale il contributo delle Stazioni Carabinieri, che assicurano la presenza per il 95% del territorio

provinciale e che sono le prime e principali fonti di informazioni sui territori in merito al rispetto delle regole.

Il servizio è stato predisposto allo scopo di prevenire e reprimere gli aspetti problematici del divertimento notturno nella zona in cui si concentrano i locali di ristorazione e di somministrazione di bevande, al duplice fine di assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio epidemiologico, etc. Centinaia i servizi anti-Covid e prevenzione generale.

Nel centro cittadino, nell’agro Nocerino Sarnese e Piana del Sele, dalle ore 23.00 alle ore 02.00, ci sono state diverse manifestazioni contro le decisioni restrittive che, grazie alla massiccia presenza di militari si sono svolte senza incidenti e terminavano pacificamente.