Salerno,controlli nella movida: multati in 26 senza mascherina Settimana di proteste in provincia: "Manifestazioni pacifiche nel rispetto dell'ordine pubblico"

Oltre mille le persone controllate in provincia di Salerno in questo primo fine settimana di chiusura alle 23. 1895, per l’esattezza, i cittadini identificati e 26 quelli multati per il mancato utilizzo della mascherina. Le forze dell’ordine hanno controllato anche 451 esercizi commerciali, di questi, quattro sono stati multati per la somministrazione al banco dopo le ore 18 e vendita da asporto dopo le ore 21.

Un fine settimana di controlli intensificati a seguito delle ultime disposizioni più restrittive in materia ancitcovid. Nel corso della settimana sono state diverse le manifestazioni che hanno preso vita in diversi comuni della provincia, tanti gli esercenti che sono scesi in piazza per protestare ed esprime il proprio dissenso riguardo alle nuove disposizioni, in particolar modo per la chiusura anticipata degli esercizi commerciali. Grazie alla cooperazione e al rispetto tra manifestanti e forze dell’ordine, scrivono dalla questura, le proteste in provincia si sono svolte in maniera pacifica “Nel rispetto delle libertà individuali e la tutela dell’ordine pubblico.”