Autista non lo fa salire senza mascherina: bus sfondato Disagi sulla linea diretta all'Università, nei pressi di Corso Garibaldi

Ennesimo episodio di violenza nei riguardi di un autotista di Busitalia a Salerno. E' quanto accaduto nella giornata di ieri, in corso Garibaldi a Salerno, quando un uomo stava per salire sul bus di linea "17" diretto all'Università. Alla fermata del pullman l'uomo, voleva salire senza aver indossato la mascherina di protezione. L'autista, come le norme anti covid prevedono, gli ha intimato di indossare la mascherina prima di salire a bordo.

Il passeggero, però, ha iniziato a prendere a calci la porta del bus, mandando in frantumi il vetro. Disagi per la circolazione e ritardi, in quanto il bus si è dovuto fermare per il danno subito e sul posto sono giunte le forze dell'ordine per placare l'uomo.