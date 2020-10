Alla guida senza patente e con un coltello: arrestato 24enne Il giovane fermato dopo un lungo inseguimento in via Dei Mille, a Pastena

I Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto un 24enne di Giffoni, A.A. le sue iniziali, già noto alle Forze di Polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma bianca e guida senza patente reiterata. L’episodio risale alla mattina del 27 ottobre, allorquando in Via dei Mille una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato il soggetto a bordo di una Mercedes Classe A, fermo al semaforo.

Non appena i militari hanno intimato l’alt al soggetto, questi si è dato alla fuga, nonostante il semaforo fosse ancora rosso. I Carabinieri si sono posti all’inseguimento per quasi 3 km, con il malvivente che incurante ha passato ben 3 incroci semaforici con il rosso, fino ad effettuare un testacoda in Via Gagarin per tentare di eludere il controllo. Grazie ad una manovra fulminea i militari sono riusciti però a porre l’auto di servizio di traverso, tagliandogli ogni possibile via di fuga.

Bloccato e perquisito, il soggetto non solo era privo di patente poiché mai conseguita, ma portava anche illegalmente un coltello a serramanico. Per tali motivi è stato tratto in arresto è tradotto presso il proprio domicilio. Ieri si è tenuto il rito direttissimo che ha convalidato l’operato dei Carabinieri, applicando la misura della presentazione alla Polizia Giudiziaria.