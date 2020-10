Marito violento aggredisce i poliziotti: arrestato A far scattare l'allarme le urla provenienti da casa, tutto è avvenuto in presenza di un neonato

Avrebbe aggredito i poliziotti accorsi in soccorso della moglie: arrestato ad Ogliara un 27enne salernitano.

Gli Agenti, dopo la telefonata di una donna al 112 per segnalare urla provenienti da un’abitazione, sono intervenuti sul posto. In casa una giovane coppia, ventisette anni lui, trentuno lei, entrambi salernitani, con un figlio di pochi mesi; l’uomo, nonostante la presenza della volante avrebbe continuato ad inveire contro la compagna, che avrebbe presentato anche segni di lesioni.

I poliziotti avrebbero cercato di calmare il giovane ma questi avrebbe rifiutato ogni dialogo fino a ingaggiare con gli uomini in uniforme un “corpo a corpo” durante il quale uno degli agenti ha riportato leggere contusioni. Il giovane, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna non ha sporto denuncia per violenze ma proseguono le indagini finalizzate ad accertare le responsabilità del 27enne per il reato di maltrattamenti in famiglia.

La compagna del giovane si è trasferita, insieme al figlio neonato, in un luogo protetto.

La polizia del commissariato di Battipaglia ha invece dato seguito ad un’ordinanza di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nei confronti di un 61enne del posto.

Le indagini della squadra anticrimine del commissariato di Battipaglia, avrebbero accertato le vessazioni psicologiche ed i maltrattamenti subiti, nel corso degli anni, dalla moglie del 61enne.

L'uomo è stato allontanato dalla casa familiare.