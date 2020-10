Salerno, muore in ospedale: medico aggredito dai parenti È accaduto questo pomeriggio al Ruggi, l'anziana sarebbe risultata positiva al Covid

Si sono vissuti istanti di forte tensione questo pomeriggio al “Ruggi” in seguito al decesso di un’anziana. La donna è spirata poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno dove, tra l’altro, le sarebbe stata riscontrata anche la positività al Covid. I medici hanno provveduto a comunicare la notizia del decesso ai familiari che sono giunti in via San Leonardo. La situazione è improvvisamente degenerata quando i parenti hanno appreso del contagio riscontrato e, quindi, dell’impossibilità di poter restare accanto al proprio caro. Alcuni di loro hanno aggredito verbalmente un medico, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri che hanno riportato la calma all’interno della struttura.