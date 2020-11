Lite a Pastena: 15enne accoltellato al volto Sul posto i carabinieri. S'indaga

Ennesima lite violenta nel cuore di Pastena. Sono ancora da chiarire le motivazioni che hanno spinto un gruppo di giovani, in via Rocco Cocchia, a Pastena, zona orientale della città di Salerno, a finire una lite con l'accoltellamento al volto di un 15enne.

Il minorenne è stato colpito anche in altre parti del corpo. Sul posto, intorno alle 21.30, sono giungi i carabieri della compagnia di Salerno e i volntari della Vopi che hanno soccorso il 15enne, trasportandolo d'urgenza al Ruggi. Il minorenne ferito, non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane è stato aggredito da un suo coetaneo, per motivi ancora poco chiari.

Sono state avviate le prime indagini per ricostruire 'esatta dinamica dell'accaduto.