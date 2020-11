Covid, controlli: in 23 senza mascherina e 3 attività multate L'attività delle forze dell'ordine. Tre persone sanzionate per aver consumato bevande dopo le 18

In 23 trovate in strada senza mascherina, tre locali sanzionati e altre 3 persone multate per aver consumato bevante dopo le ore 18. Questi i risultati dei controlli anti covid messin in campo dalle forze dell'ordine, nel fine settimana, su tutto il territorio provinciale.

Al fine di contenere la diffusione del virus che è l’obiettivo principale da raggiungere per la tutela della salute, sono poi proseguiti i controlli disposti con ordinanza del Questore che vedono da tempo impegnati Carabinieri, Polizia di Stato Guardia di Finanza, Militari dell’Esercito Italiano, Polizia Provinciale e Polizie Locali, ha consentito di raggiungere nel fine settimana i seguenti risultati: sono 1557 le persone controllate, di cui 23 sanzionate per mancato uso di mascherina di protezione. Tre le persona fermate e sanzionate per aver violato il divieto di consumazione di bevande dopo le ore 18. Mentre, sono 441 gli esercizi pubblici controllati: di questi 3 sono stati sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid, per l’inosservanza, nello specifico, della mancata chiusura nell’orario previsto e della mancata predisposizione delle informazioni e dei presidi igienici all’ingresso.