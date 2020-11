Sorpreso con la droga a Mercatello, arrestato 47enne Perquisita anche l'abitazione dell'uomo

Arrestato uno spacciatore beccato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato. L'uomo è stato sorpreso nel quartiere Mercatello a Salerno. In particolare, ieri mattina i poliziotti durante un servizio di ocntrollo del territorio nella zona orientale della città, hanno controllato la persona sospetta che sembrava in procinto di intrattenersi con altri soggetti, potenziali acquirenti. Lo spacciatore, A.A. di anni 47 e già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato sul posto in possesso di alcune dosi di eroina pronte per la vendita e la somma contante di circa 600 euro .

La successiva attività di perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare, occultato nell’armadio della camera da letto, un involucro di cellophane contenente cinquantuno grammi di eroina, quantità sufficiente al confezionamento di circa duecento dosi, nonchè un bilancino di precisione. Per quanto accertato, la persona fermata è stata dichiarata in arresto e, come disposto dall’autorità giudiziaria competente, posta agli arresti domiciliari presso il luogo di residenza, in attesa dell’udienza di direttissima.