Ruba uno scooter in via Dalmazia: fermato 15enne Il giovane è stato denunciato dopo un breve inseguimento con la Polizia

Ruba un motorino in via Dalmazia a Salerno, fermato 15enne salernitano. Intorno alle 13 di oggi, un giovane è stato inseguito dalla Polizia di Stato, sezione Volante, dopo aver rubato in via Dalmazia uno scooter Aprilia modello sport di colore blu elettrico. Il giovane ha cercato, invano, di seminare la pattuglia che ha dato il via ad un breve inseguimento tra le vie del centro.

Lo scooter è stato tempestivamente restituito al proprietario mentre il ragazzo, 15enne di Salerno, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.