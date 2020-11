Salerno, sorpresi a fare sesso in centro: denunciati 2 uomini Sono stati individuati dai militari in Piazza della Concordia

Stava per scattare il coprifuoco quando i militari dell'Esercito che prestano servizio nel centro cittadino di Salerno hanno sorpreso due uomini che erano intenti a consumare un rapporto sessuale in Piazza della Concordia. I due, originari della provincia, sono stati bloccati ed individuati dai militari che li hanno poi consegnati ai carabinieri della compagnia di Salerno. I militari, guidati dal maggiore Adriano Fabio Castellari hanno denunciato i due responsabili per atti osceni.