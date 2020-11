Paura sul corso di Salerno: in fiamme il dehor di un locale A spegnere il rogo gli esercenti con gli estintori

Paura nel pomeriggio di oggi su Corso Vittorio Emanuele per un incendio divampato nel dehor di un ristorante giapponese. Imponenti le fiamme che hanno lambito il palazzo e carbonizzato sedie e tavolini, sprigionando un denso fumo nero.

A spegnere il rogo gli esercenti dei locali limitrofi immediatamente intervenuti con degli estintori. Molto probabilmente a far scoppiare l'incendio problemi legati alle stufe da esterno. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Fortunatamente non si registrano feriti.