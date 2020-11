Beccato due volte in due giorni a spacciare: in carcere 54enne A beccarlo i carabinieri

Beccato due volte in due giorni a spacciare in casa: dai domiciliari 54enne finisce in carcere a Fuorni. In azione i carabinieri della compagnia di Salerno. Il salernitano è passato dall’obbligo di permanenza in casa durante le ore notturne al carcere. I militari nella notte del 10 novembre scorso, all’atto di controllare la sua presenza in casa, avrebbe notato l’ingresso di due persone nello stesso palazzo. Uno dei due era in possesso di un grammo di crack, mentre il 54enne non si trovava in casa. Al suo arrivo i carabinieri hanno avviato le perquisizioni: personale e domiciliare. L’uomo è stato trovato in possesso di 21 grammi di crack e 1 di marijuana, oltre a un proiettile calibro 7,65, quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni, con associazione agli arresti domiciliari.

Nemmeno 24 ore dopo, dopo un nuovo controllo, il 54enne è stato nuovamente arrestato. I carabinieri hanno bloccato un acquirente che aveva appena ricevuto una dose di crack, subito sequestrata. In seguito ad una nuova perquisizione sono stati inoltre sequestrati 120 euro in contanti. Per il 54enne si sono quindi aperte le porte della Casa Circondariale di Salerno. I due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori.