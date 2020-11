Specie protette, 250 controlli e sei persone denunciate Multe di sei mila euro dei carabinieri Cites di Salerno

Il Nucleo Carabinieri CITES di Salerno, la cui giurisdizione comprende le Province di Salerno ed Avellino, nell’anno in corso ha effettuato più di 250 controlli volti ad accertare la regolare attuazione della Convenzione CITES da parte degli esercizi commerciali, degli allevatori professionali e amatoriali, nonché di quei soggetti che vendono e/o scambiano esemplari tutelati mediante piattaforme di e-commerce o tramite siti gratuiti on-line.

In seguito ai controlli, il Nucleo Carabinieri CITES di Salerno ha, nell’anno in corso, posto sotto sequestro, per la successiva confisca da parte dell’A.G. ed affidamento ad idonea struttura di recupero legalmente riconosciuta, 40 esemplari tutelati dalla medesima Convenzione, denunciate all’Autorità Giudiziaria 6 persone e verbalizzato sanzioni amministrative per circa 6000 euro.