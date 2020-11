Controlli a Salerno: multati in 18 senza mascherina Chiuso un bar a Battipaglia: permetteva la consumazione all'interno del locale

Controlli a tappeto nel week end in provincia di Salerno da parte delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle normative anticovid imposte. Intensificate le verifiche a seguito dell'inserimento della Campania nelle "aree rosse".

Sono state 880 le persone controllate e 594 i veicoli controllati. 18 gli individui multati per il mancato uso mascherina. Controllati anche 297 esercizi pubblici, tra questi un locale è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa anticovid, mentre è stato chiuso temporaneamente un bar a Battipaglia per il mancato rispetto della normativa anticovid in quanto permetteva la consumazione all'interno del locale. Il bar è stato anche sanzionato

Forze dell'ordine ed Esercito Italiano hanno controllato anche il rispetto delle limitazioni imposte alla mobilità personale tra comuni. Controlli anche all'ingresso di parchi, ville recintate od altre aree pedonali soggette a vari limiti di accesso, come previsto specificamente dalle Ordinanze del Sindaci dei Comuni di riferimento.